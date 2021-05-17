مؤتمر تايوان لماكينات البلاستيك والمطاط الذكية الموفرة للطاقة عبر الانترنت مايو 2021

إعـــلان تحـريــري

في ضوء تشجيع الدولة والحكومة المصرية وتطوير الصناعات المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القروض ومنحها بفائدة منخفضة 5٪، وتسهيل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وفي ظل تفشي جائحة فيروس كورونا وصعوبة السفر لحضور المؤتمرات والمعارض الدولية ومتابعة مستجدات تكنولوجيا الماكينات.

تـم في يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021، انعقاد مؤتمر صحفي عبر الإنترنت لماكينات البلاستيك والمطاط في تايوان، ونظمه BOFT (مكتب التجارة الخارجية لتايوان) ومنظمة TAITRA (تايترا) بالاشتراك مع TAMI (اتحاد مصنعي الماكينات بتايوان).

من المعروف أن تايوان هي واحدة من أكبر 6 دول مصدرة لماكينات البلاستيك والمطاط، تتميز الماكينات التايوانية بجودتها وكفاءتها وأسعارها التنافسية وكونها صديقة للبيئة توفر في استهلاك الطاقة.

تتميز الشركات التايوانية أيضًا بتصنيع خطوط إنتاج متنوعة لتلبية الطلبيات الصغيرة والكبيرة من أجل خلق ميزة تنافسية خاصة بها مما ساهم في تطوير منتجات مختلفة خاصه بصناعة المطاط والبلاستيك في تايوان.

الندوة عبر الإنترنت بعنوان

" Shaping Tomorrow, Discovering Taiwan Plastic & Rubber Machinery "

شارك ممثلو خمس شركات تايوانية رائدة في أحدث حلول التصنيع الذكية الحديثة وهم كالتالي:

- Allen Plastic Industries Co., Ltd.,

- ChumPower Machinery Corp.,

- Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. (FCS),

- Multiplas Enginery Co. Ltd.,

- Polystar Machinery Co. Ltd.,

صرح السيد Bush Hsieh، نائب رئيس لجنة ماكينات البلاستيك والمطاط، اتحاد مصنعي الماكينات بتايوان (TAMI) في الافتتاح أن تايوان واحدة من أكبر ست دول مصدرة لماكينات البلاستيك والمطاط في العالم، تشتهر تايوان بتقديمها التقنيات الحديثة وخدمات ما بعد البيع ذات جودة عالية. لا تزال صناعة الماكينات التايوانية تؤدي أداءً جيدًا خلال فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا. أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى أن قيمة صادرات صناعة الماكينات التايوانية بلغت 2.9 مليار دولار أمريكي في مارس 2021، بزيادة 30.7٪ مقارنة بشهر مارس 2020

قدمت السيدة Celina Lin، مديرة المبيعات، لشركة Allen Plastic Industries Co., Ltd, ماكينة التقلص الأفقية (AHL-1000)، وهي مناسبة لتقليص أحجام الحاويات من قطر 8 مم إلى 30 مم ومنتجات التجميل مثل أحمر الشفاه ومحدد العيون، وأقلام الحواجب. كما قدمت آلة تقليص الانكماش الأوتوماتيكية (ASL-1000 وASL-2000)، والتي تتكامل بسهولة مع خطوط التغليف الحالية للعملاء وهي مثالية للزجاجات ذات الأحجام المختلفة ومواضع الملصقات.

قدم السيد Tony Wu، مهندس دعم المبيعات بشركة، ChumPower Machinery Corp.,. ماكينة التشكيل بالنفخ عالية السرعة التي يبلغ إنتاجها في الساعة 24،000 زجاجة. تتميز الماكينة بثلاث ميزات، أولها يستخدم التشكيل خفيف الوزن. الزجاجة الأخف وزنًا 200 مل ويزن 4.3 جرام فقط، مما يوفر 300،000 دولار أمريكي من تكلفة المواد الخام و14٪ من طاقة التسخين. الميزة الثانية هي استخدام فرن تسخين 38 مم، والذي يسمح بتسخين المزيد من التشكيلات في وقت واحد مقارنة بنظام 50 مم، مما يجعله أكثر كفاءة بنسبة 33٪ في تسخين جميع التشكيلات. الميزة الثالثة هي استخدام نظام استعادة الهواء. بدلاً من التنفيس بالكامل في الجو، تحقق هذه الطريقة معدل استرداد يصل إلى 15٪.

أكد السيد Hank Wu، مدير المبيعات، لشركة Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. (FCS)، أن FCS زادت من إنتاج محرك سيرفو لسلسلة FA من 57kw إلى 71.9 kw، مما أدى إلى تحسين ضغط النظام "160 Bar" لتحسينه. زادت استجابة الحقن من حجم اللوح الزجاجي بنسبة 10.7٪ وعززت قوة اللوح بنسبة 30٪، مما سمح للعملاء بتشغيل ماكينات FCS في المزيد من التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، قدم ايضا IMF 4.0 (المصنع الذكي) يمكن تركيبه على ماكينات القولبة بالحقن ويمكنه بشكل مستقل ضبط معايير الجودة والتحكم فيها بناءً على المعلومات المحيطة. إنه مجهز أيضًا بتدفق المياه، ونظام التحكم في اللزوجة الذائبة، ويمكن لهذا النظام أيضًا تسجيل الوقت الذي يقضيه المشغلون المختلفون، بحيث يمكن للمديرين تحديد SOP لتوحيد وقت تغيير القالب القياسي / وقت الدورة لتحقيق الاستقرار في الكفاءة.

قدم السيد David Wu، المدير العام لشركة Multiplas Enginery Co. Ltd.، خلية الإنتاج الأوتوماتيكية بالكامل - خط إنتاج مفك البراغي الآلي، والذي يدمج ماكينات التشكيل بالحقن الرأسية / الأفقية، والروبوت ذو 6 محاور، وماكينات المساعدة لتحقيق إنتاج آلي بالكامل. بصفتها المصدر الرائد للحلول الشاملة، تقدم Multiplas حلول صب متعددة الاستخدامات بما في ذلك إسطمبات بالحقن العمودي، وإسطمبات بالحقن الصغير، و إسطمبات بالحقن متعدد الألوان والمزيد بالإضافة إلى ذلك، فإنها تنشر تقنيتها الخاصة لتطوير نظام حقن ذكي للعملاء في جميع أنحاء العالم في الصناعات الكهربائية والسيارات والرياضية بسمعة مذهلة. تشمل عملاء Multiplas Bosch وBlack & Decker وJohnson & Johnson و3M وPanasonic وHitachi وDaikin وFoxconn وAsus وNike وCallaway على سبيل المثال لا الحصر.

صرح السيد David Lo، رئيس التسويق بشركة Polystar Machinery Co. Ltd.، بأن تطوير أعمال إعادة التدوير أصبح أكثر أهمية بسبب حماية البيئة العالمية، وشارك في موضوع "إعادة التدوير أصبحت بسيطة" لمساعدة الشركات على أداء "الاقتصاد الدائري". يمكن تغذية نفايات أفلام ما بعد الصناعة / المصنع النظيفة في ماكينة Repro-Flex الخاصة بها للحصول على جودة عالية من الكريات المعاد تدويرها. يمكن بعد ذلك خلطها مع المواد البكر لإعادة إنتاج منتج مستقر وتوفير تكاليف شراء المواد الجديدة وتقليل الفاقد، وزيادة الإنتاج بنسبة 20٪ وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 10٪. تشتمل مواد المعالجة القابلة للتطبيق على لفات فيلم PE / PP، وفضلات الأكياس، وألواح التمدد / الانكماش وأغشية الفقاعة، ويمكن لـ Polystar's Repro-ONE حتى معالجة الهياكل الصلبة (الأكياس المنسوجة / الرافية / الشريط) والمواد التي يصعب صقلها. يبلغ استهلاك الطاقة 0.28 ~ 0.35 كيلو واط / كجم فقط في المتوسط ، وقد تم تجهيز Repro-PLUS بفلتر صهر آلي متقدم لأداء أفضل كفاءة ترشيح، والتي يمكن استخدامها لمعالجة نفايات ما بعد الاستهلاك مثل الملصقات الورقية والشحوم الغير نظيفة والغبار وأكثر من ذلك.

جذَب هذا الحدث أكثر من 284 شخصًا سجلوا مسبقا عبر الإنترنت، مع 176 مشاهدًا، و563 مجموع المشاهدات من مصر، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، واليابان، والفلبين، وتايلاند، وتركيا، وفيتنام، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، وماليزيا، وروسيا، وبلاد أخرى. ونود ان نشير إلى أنه سيعقد حدث TAITRA القادم، "TaipeiPLAS" في الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021.