الزراعة: تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

كتب- أحمد مسعد:

أوضح تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تحصين 2 مليون و4 آلاف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينهم مليون و505 آلاف و367 رأس أبقار، و438 ألفا و3 رؤوس أغنام، و61 ألفا و271 رأس ماعز" حتى 11 مايو 2021.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام منذ 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وبحسب بيان الوزارة، ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين، التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين ماشيتهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.​