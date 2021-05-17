أول تعليق من "سلامة الغذاء" على أنباء انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة لم ترصد أي بطيخ مسرطن في الأسواق حتى الآن.

وأضاف منصور، لمصراوي، اليوم الاثنين: "لم نرصد وجود محصول بطيخ مسرطن أو ملوث بالمبيدات المحظورة في الأسواق حتى الآن، ولكن هذا لا يعني عدم وجوده، لأننا لا يمكننا التفتيش على كل الأسواق الموجودة في مصر".

وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: "الهيئة مسئولة عن محصول البطيخ فور طرحه في الأسواق فقط، وكل المراحل السابقة لهذه المرحلة من اختصاص وزارة الزراعة".

وانتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من الأنباء "غير المؤكدة" حول انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وتقدم النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة الصحة لمناقشته بلجنة الصحة بالبرلمان بشأن شائعة البطيخ المحقون بالهرمونات والذي يسبب السرطان.