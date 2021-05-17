الرئيس السيسي يصل مقر مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

كتب- محمد سامي:

وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر مؤتمر باريس بقصر إفيمير الكبير لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

كما توافد رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان، التوافد على قصر إفيمير الكبير، حيث وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، وعبدالله حمدوك، ورئيس وزراء السودان، وكان في استقبالهما الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.​