Masrawy logo white

"البطيخ المسرطن" يصل إلى البرلمان.. ونائب: شعبة الخضر أكدت وجود فساد

03:47 م الإثنين 17 مايو 2021
"البطيخ المسرطن" يصل إلى البرلمان.. ونائب: شعبة الخضر أكدت وجود فساد

البطيخ المسرطن

كتب- مصراوي:

تقدم أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزيرة الصحة، بشأن شائعة البطيخ المحقون بالهرمونات؛ والذي يسبب السرطان أو ما أطلق عليه "البطيخ المسرطن".

وأشار حتة إلى أن هناك بطيخًا مرشوشًا بالمبيدات؛ بهدف سرعة نضوجه وطرحه بالأسواق، ولكن الشائعات تجاوزت الأمر بأن هناك بطيخًا مسرطنًا.

وقال النائب: الغرف التجارية، وتحديدًا شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أكدت وجود فساد في بعض البطيخ المعروض بالأسواق نتيجة سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار".

وأوضح حتة أن الأمر مؤثر أيضًا اقتصاديًّا، وأضر بالتجار الذين يعرضون البطيخ الجيد وغير الفاسد؛ حيث تراجع الشراء بنسبة كبيرة.

وطالب النائب بضرورة التحرك وتشديد الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن البيانات الصادرة عن بعض الجهات كانت غير كافية وتنفي وجود بطيخ مسرطن؛ وهو تعبير مخيف تم استخدامه.

ولفت النائب إلى أن الشائعات استغلت فساد بعض المطروح من البطيخ لإطلاق شائعات مثيرة.

البطيخ المسرطن أحمد حتة مجلس النواب فساد وزيرة الصحة، وزير الزراعة

الخبر التالى:

الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لحق التعويض في الصكوك السيادية

كورونا.. لحظة بلحظة

1201

الإصابات الجديدة

58

الوفيات الجديدة

245721

إجمالي الإصابات

14327

إجمالي الوفيات

181478

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من "سلامة الغذاء" على أنباء انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا