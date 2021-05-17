"البطيخ المسرطن" يصل إلى البرلمان.. ونائب: شعبة الخضر أكدت وجود فساد

كتب- مصراوي:

تقدم أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزيرة الصحة، بشأن شائعة البطيخ المحقون بالهرمونات؛ والذي يسبب السرطان أو ما أطلق عليه "البطيخ المسرطن".

وأشار حتة إلى أن هناك بطيخًا مرشوشًا بالمبيدات؛ بهدف سرعة نضوجه وطرحه بالأسواق، ولكن الشائعات تجاوزت الأمر بأن هناك بطيخًا مسرطنًا.

وقال النائب: الغرف التجارية، وتحديدًا شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أكدت وجود فساد في بعض البطيخ المعروض بالأسواق نتيجة سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار".

وأوضح حتة أن الأمر مؤثر أيضًا اقتصاديًّا، وأضر بالتجار الذين يعرضون البطيخ الجيد وغير الفاسد؛ حيث تراجع الشراء بنسبة كبيرة.

وطالب النائب بضرورة التحرك وتشديد الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن البيانات الصادرة عن بعض الجهات كانت غير كافية وتنفي وجود بطيخ مسرطن؛ وهو تعبير مخيف تم استخدامه.

ولفت النائب إلى أن الشائعات استغلت فساد بعض المطروح من البطيخ لإطلاق شائعات مثيرة.