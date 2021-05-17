العالم لا يحترم إلا الأقوياء.. برلماني: الرهان على المجتمع الدولي في القضية الفلسطينية "خاسر"

مصراوي

قال النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم لا يحترم إلا الأقوياء، وإن الرهان على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية هو رهان خاسر؛ فمصر لم تسترد سيناء إلا من خلال انتصار ساحق في حرب 73.

وأضاف عاشور أن ما يحدث الآن يعد اعتداءات غاشمة والعالم كله تواطأ على العرب، ولا بد أن نمكن أبناءنا وأحفادنا من استرداد مقدساتنا، ونحن مع الكفاح الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.

وأكد النائب أن مصر مدركة تمامًا أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية، وأن ما يحدث يراد به في النهاية مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف التقرير: يعد مشروع القانون داعمًا للاستثمار؛ حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيُسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها؛ خصوصًا أنها تعتبر صكوكًا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ إعمالًا للمادة 2 من الدستور المصري.