هشام سويلم يلقي القسم الدستوري بديلا عن الراحل فاروق مجاهد

01:14 م الإثنين 17 مايو 2021
هشام سويلم يلقي القسم الدستوري بديلا عن الراحل فاروق مجاهد

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

ألقى عضو مجلس الشيوخ هشام سويلم القسم الدستوري، بديلًا للراحل فاروق مجاهد رئيس برلمانية "حماة الوطن"، وذلك بعدما كشفت القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أن المرشح الاحتياطي هشام سويلم، هو بديل النائب اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بالشيوخ.

وكان قد أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن تصعيد النائب الاحتياطي خلفا للنائب المتوفي فاروق مجاهد هشام حمادة فايز وشهرته هشام سويلم بناء علي خطاب من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة (26) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يُجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًّا كانت صفته.

مجلس الشيوخ هشام سويلم فاروق مجاهد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

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