بينهم شريف عامر.. الجريدة الرسمية تنشر تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير

12:14 م الإثنين 17 مايو 2021
بينهم شريف عامر.. الجريدة الرسمية تنشر تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير

شريف عامر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2021 بشأن تشكيل أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات برئاسته وعضوية كل من:-

أولًا - الأجانب:-

1- السيد/ تارو آسو - نائب رئيس وزراء اليابان "بصفته".

2- السيد/ جوهي ساساكي - مدير متحف كيوتو الوطني "بصفته".

3- مدير متحف المتروبوليتان.

4- أمين عام منظمة السياحة العالمية.

ثانيا - المصريون:-

1- وزير السياحة والآثار.

2- وزير الثقافة.

3- وزير المالية.

4- مدير مكتبة الإسكندرية.

5- الدكتور زاهي حواس.

6- الدكتور فاروق حسني.

7- هشام عكاشة.

8- الدكتور فاروق العقدة.

9- محمد لطفي منصور.

10- الإعلامي شريف عامر.

وجاءت المادة الثانية:- يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط اللازمة المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل الهيئة ودعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام القانون.

المادة الثالثة.

يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة، أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة من رئيسه ويتولى الوزير المختص بشئون الآثار عرض تقارير العمل على المجلس، ولرئيس المجلس دعوة ما يراه لحضور اجتماعات المجلس.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

شريف عامر المتحف المصري الكبير الجريدة الرسمية وزير السياحة والآثار وزير الثقافة

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