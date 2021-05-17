اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021

كتب- مصراوي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2021 تحت شعار "تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة".

وأشار المركز إلى بدء الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات عام 1969، بمناسبة تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، و سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة الملحة إلى تسريع التحول الرقمي حول العالم، لافتا إلى أن التكنولوجيا الحديثة أظهرت قدرات ومزايا هائلة في تسيير مختلف نواحي الحياة في ظل إجراءات الإغلاق العام. ليأتي الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام تحت شعار "تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة".

وبين أن مصر حققت إنجازات كبيرة في هذا القطاع؛ كان أبرزها: اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021، واختيار مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا في الشمول الرقمي 2020؛ وذلك نتيجةً للجهود المبذولة بشكل مستمر، ومنها: تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وإطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية، وتطوير 1600 مكتب بريد، وغيرها.