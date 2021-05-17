بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون الصكوك

11:16 ص الإثنين 17 مايو 2021
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون الصكوك

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس.

ومن المقرر ان يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.

مجلس الشيوخ قانون الصكوك الموازنة العامة للدولة عبدالوهاب عبدالرازق

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