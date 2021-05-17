السيسي حول جهود مصر لإنهاء العنف في غزة : الأمل دائما موجود
القاهرة-(د ب أ):
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل جهودا لإنهاء القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال السيسي الليلة الماضية من مقر إقامته في باريس :"الوضع الحالي يتطلب بصفة عاجلة وبمنتهى الوضوح أن يعود الهدوء وينتهي العنف وأعمال القتل".
وردا على سؤال حول الجهود التي تبذلها مصر، قال :"نبذل جهودا، والأمل دائما موجود، الأمل أن نتحرك معا جميعا لننهي هذا الصراع".
وفتحت مصر أمس معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال العالقين الفلسطينين من الطلاب والمرضى المحولين إلى مستشفيات مصر.
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