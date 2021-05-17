السيسي حول جهود مصر لإنهاء العنف في غزة : الأمل دائما موجود

08:17 ص الإثنين 17 مايو 2021
السيسي حول جهود مصر لإنهاء العنف في غزة : الأمل دائما موجود

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة-(د ب أ):

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل جهودا لإنهاء القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال السيسي الليلة الماضية من مقر إقامته في باريس :"الوضع الحالي يتطلب بصفة عاجلة وبمنتهى الوضوح أن يعود الهدوء وينتهي العنف وأعمال القتل".

وردا على سؤال حول الجهود التي تبذلها مصر، قال :"نبذل جهودا، والأمل دائما موجود، الأمل أن نتحرك معا جميعا لننهي هذا الصراع".

وفتحت مصر أمس معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال العالقين الفلسطينين من الطلاب والمرضى المحولين إلى مستشفيات مصر.​

عبد الفتاح السيسي غزة فلسطين إسرائيل السيسي القدس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 245721

    عدد المصابين

  • 181478

    عدد المتعافين

  • 14327

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163687843

    عدد المصابين

  • 142126727

    عدد المتعافين

  • 3392534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة.. 59 وفاة جديدة .. والصحة تصدر بيانا مهما بشأن حجز اللقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا