في أول تصريحات له.. رئيس "المعاهد الأزهرية": رفع مستويات المعلمين أهم الأولويات

11:39 م الأحد 16 مايو 2021
في أول تصريحات له.. رئيس "المعاهد الأزهرية": رفع مستويات المعلمين أهم الأولويات

الدكتور سلامة جمعة داوود

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور سلامة جمعة داوود الرئيس الجديد لقطاع المعاهد الأزهرية، إن تكليفَه من قبل فضيلةِ الإمامِ الأكبر شرفٌ عظيمٌ وثقةٌ غاليةٌ، أسأل اللهَ تعالى أن يعينني عليها.

وأوضح في أول تصريحات له، عقب توليه رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع مستمرٌ في توسعِه في دمج أصحاب الهمم، وأنه بحلول العام الدراسي المقبل ٢٠٢١/٢٠٢٢م سيكونُ دمجُ ذوي الإعاقة متاحًا بكافة المناطق على مستوى الجمهورية وَفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن تحسين أحوال المعلمين وتطوريهم ورفع مستوى كفاءتهم أهمُ أولوياتِه في المرحلة المقبلة، مشددًا على أن مؤسسة الأزهر تضع أبنائها الطلاب من المتميزين والموهوبين نصب عينيها دائمًا، وأنهم محل اهتمام لأنهم مستقبل الأمة.

وأكد أنه على يقين أن كافة العاملين بقطاع المعاهد، ودواووين المناطق والمعاهد الأزهرية قادرون على حمل هذه الرسالة وإيصالها.

وتولى الدكتور سلامة جمعة داوود، عميد كلية اللغة العربية السابق بإيتاي البارود، منصب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلفا للشيخ صالح عباس، الذي بلغ السن القانونية للمعاش في ال23 من أبريل الماضي.

الدكتور سلامة جمعة داوود المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية طلاب الأزهر

الخبر التالى:

​​"حقوق إنسان البرلمان": إسرائيل ترتكب جرائم حرب بالأقصى وتنتهك أبسط الحقوق
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 244520

    عدد المصابين

  • 180577

    عدد المتعافين

  • 14269

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163687843

    عدد المصابين

  • 142126727

    عدد المتعافين

  • 3392534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هل تصل القاهرة؟.. آخر تحركات عاصفة ترابية تضرب شمال الصعيد (صور)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا