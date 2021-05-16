بداية من الغد.. المترو يعلن تعديل مواعيد قيام آخر قطارات من المحطات النهائية

(مصراوي):

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تعديل مواعيد قيام أخر القطارات من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، بداية من صباح غدٍ الاثنين.

وأوضحت شركة المترو في بيان لها، أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5:15 صباحًا، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 مساء ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 مساء، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 مساء ومن محطة العتبة الساعة 11:55 مساء.

وأضاف بيان الشركة، أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة السادات في تمام الساعة 12:00 صباحًا، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 مساء.

وناشدت الشركة جميع مستخدمي مرفق مترو الأنفاق بضرورة ارتداء الكمامة داخل جميع محطات وقطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة مع التأكيد أن الشركة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المحطات والقطارات من خلال عمليات التعقيم والتطهير.