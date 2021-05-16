بعد نفي الكنيسة صدور بيانات جديدة.. ننشر قرارات ضبط الحياة الرهبانية بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس

كتب- مينا غالي:

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه تداول على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يشير إلى بيان صادر عن قداسة البابا تواضروس الثاني، يخص الرهبان والأديرة، مشددة على أنه لم يصدر عن قداسة البابا أي بيانات بهذا الخصوص، وأن ما يحويه هذا المنشور عارٍ تمامًا من الصحة.

وفي هذا الإطار يعيد "مصراوي" نشر آخر القرارات التي اتخذها البابا لضبط الحياة الرهبانية في أعقاب مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبومقار بوادي النطرون، ومؤخرًا تم تنفيذ حكم الإعدام في وائل سعد (الراهب إشعياء سابقًا) لاتهامه بقتله.

وفي 2 أغسطس 2018، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا عقب انعقاد اجتماع لجنة الرهبنة وشئون الأديرة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وحضور الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، و19 من الآباء المطارنة والأساقفة رؤساء الأديرة وأعضاء اللجنة.. تضمنت ما يلي:

1- وقف رهبنة أو قبول أخوة جدد في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة عام يبدأ من أغسطس 2018 م.

2- الأماكن التي لم توافق البطريركية على إنشائها كأديرة سيتم تجريد من قام بهذا العمل من الرهبنة والكهنوت والإعلان عن ذلك مع عدم السماح بأي أديرة جديدة إلا التي تقوم على إعادة إحياء أديرة قديمة ويتم ذلك من خلال رعاية دير معترف به (عامر).

3- تحديد عدد الرهبان في كل دير بحسب ظروفه وإمكانياته وعدم تجاوز هذا العدد لضبط الحياة الرهبانية وتجويد العمل الرهباني.

4- إيقاف سيامة الرهبان في الدرجات الكهنوتية ( القسيسية والقمصية ) لمدة ثلاث سنوات.

5- الالتزام بعدم حضور علمانيين على الإطلاق في الرسامات الرهبانية لحفظ الوقار والأصول الرهبانية الأصيلة.

6- تستقبل الأديرة الزيارات والرحلات طوال العام باستثناء فترة صوم الميلاد والصوم الكبير فتكون أيام (الجمعة والسبت والأحد) فقط من كل أسبوع والتحذير من زيارة الأماكن غير المعترف بها وهي مسئولية الإيبارشيات والكنائس.

7- الاهتمام والتدقيق بحياة الراهب والتزامه الرهباني داخل الدير واهتمامه بأبديته التي خرج من أجلها ودون الحياد عنها.

8- كل راهب يأتي بالأفعال التالية يعرض نفسه للمساءلة والتجريد من الرهبنة والكهنوت وإعلان ذلك رسمياً:

أ‌- الظهور الإعلامي بأي صورة ولأي سبب وبأي وسيلة.

ب‌- التورط في أي تعاملات مالية أو مشروعات لم يكلفه بها ديره.

ت‌- التواجد خارج الدير بدون مبرر والخروج والزيارات بدون إذن مسبق من رئيس الدير.

9- لا يجوز حضور الأكاليل والجنازات للرهبان إلا بتكليف وإذن رئيس الدير بحد أقصى راهبين.

10- إعطاء الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والتخلي الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات التي لا تليق بالحياة الرهبانية وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم.

11- مناشدة جموع الأقباط بعدم الدخول في أي معاملات مادية أو مشروعات مع الرهبان أو الراهبات وعدم تقديم أي تبرعات عينية أو مادية إلا من خلال رئاسة الدير أو من ينوب عنهم.

12- تفعيل دليل الرهبنة وإدارة الحياة الديرية الذي صدر من المجمع المقدس في يونيو 2013، وهي مسئولية رئيس الدير ومساعديه.

وقد صادق قداسة البابا على هذه القرارات باعتباره الرئيس الأعلى للأديرة القبطية الأرثوذكسية.