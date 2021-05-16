الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتعاون مع شركة "داسو" للصناعات الجوية
(أ ش أ):
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، والذي يعكس مدى عمق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً في ضوء ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو"، في مقر إقامته في باريس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن "ترابييه" أعرب من جانبه عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص شركة "داسو" على تطوير تعاونها القائم مع مصر، باعتبارها إحدى أهم شركائها على مستوى العالم، خاصةً في ظل أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الافريقية، فضلاً عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
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