مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات على الخط الأول
كتب- أسامة علي:
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الأحد، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان في الاتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بمحطة غمرة.
وأكدت شركة المترو، أن العطل المفاجئ تسبب في فصل التيار الكهربائي، وتم تشغيل حركة القطارات من محطة حلوان حتى محطة السادات في الاتجاهين ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة منشية الصدر في الاتجاهين وتشغيل سكة مفرد للاتجاهين بشكل مؤقت في المنطقة بين محطتين السادات حتى محطة منشية الصدر حتى تم إصلاح العطل.
وأوضحت شركة المترو، أنه تم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص أي زحام في هذه المنطقة، وتم عودة حركة القطارات بجميع المحطات بالخط الأول بشكل طبيعي في الاتجاهين، مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والثاني والثالث تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها.
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