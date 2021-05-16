السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية

09:19 م الأحد 16 مايو 2021
السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، في مقر إقامته بباريس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة "داسو"، والذي يعكس مدى عمق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً في ضوء ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية.

وأعرب "ترابييه" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص شركة "داسو" على تطوير تعاونها القائم مع مصر، باعتبارها إحدى أهم شركائها على مستوى العالم، خاصةً في ظل أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، فضلًا عن دورها البارز في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي شركة داسو الصناعات الجوية طائرات الرافال الحربية

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