رئيس "الجمعيات الأهلية": لدينا في مصر 600 جمعية تتلقى تمويلًا أجنبيًا

كتب- مينا غالي:

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب، أنه يوجد في مصر نحو 600 جمعية تتلقى تمويلاً أجنبيًا من الخارج، حيث يتم ذلك وفقًا للقانون الجديد الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبموافقة وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال عبدالقوي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن النظام الجديد لتلقي التمويل الأجنبي يتمثل في إخطار وزارة التضامن بتلقي التمويل في خلال شهر من وصوله، وكذلك بقيمة المبلغ الذي تم تلقيه، على أن تنتظر الجمعية الرد بالموافقة على التمويل خلال 60 يومًا ولا تتصرف فيه إلا بعد حصولها على موافقة الوزارة.

وأضاف: "فيما يخص آلية إخطار الوزارة بالتمويل، فقد كان هناك لبس حول هذا الأمر لأنه كان من المفترض أن يتم إبلاغ الوزارة مقدمًا بالرغبة في الحصول على تمويل من الخارج قبل الحصول عليه، لكننا طرحنا مسألة ما إذا كانت الوزارة قد وافقت ثم تعذر وصول التمويل، لذلك تم تعديل الأمر لتصبح موافقة الوزارة على التمويل بعد وصوله وعدم التصرف فيه قبل الحصول على تلك الموافقة".

وفيما يخص توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أوضح عبد القوي أنه تم طرح استمارات توفيق الأوضاع من خلال الاتحادات الإقليمية والموقع الإلكتروني لوزارة التضامن وكذلك سحب الاستمارات أون لاين، حيث تم إعطاء المؤسسات الأهلية مهلة لمدة عام تنتهي في 10 يناير 2022، وهي فترة جيدة تتيح للجميع توفيق الأوضاع بشكل سهل وبطرق متعددة.

وتابع: "يتم تقديم الطلب والرد عليه بعد مرور 60 يومًا لضمان المراجعة ومعرفة ما إذا كانت أنشطة الجمعية تتماشى مع القانون من عدمه، وكل هذه الأمور يجب أن تطمئن عليها الوزارة قبل توفيق الأوضاع، ولكن ليس لدينا حصر حاليًا بعدد الجمعيات التي قدمت لتوفيق الأوضاع".