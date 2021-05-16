الرئيس السيسي يشارك غدًا في مؤتمر دعم السودان بباريس

باريس- (أ ش أ):

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الاثنين، في مؤتمر "دعم المرحلة الانتقالية بالسودان" الذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء نحو 15 دولة إفريقية بينهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

من المقرر أن يركز الرئيس السيسي خلال أعمال المؤتمر على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

ويشارك في المؤتمر رؤساء عدد من مؤسسات التمويل الدولية من بينها صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الأفريقي.

وسوف يلقي رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، كلمة خلال المؤتمر يستعرض خلالها الإصلاحات الاقتصادية في بلاده، كما سيتحدث في المؤتمر أيضا، جهاد أزعور مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، وحافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر ان يشارك الرئيس السيسى بعد غدٍ الثلاثاء، في قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية"، حيث سيلقى الضوء خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.