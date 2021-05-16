الرئيس السيسي يوجّه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة

07:40 م الأحد 16 مايو 2021
الرئيس السيسي يوجّه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كذلك وجّه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

ويزور الرئيس السيسي فرنسا في زيارة رسمية، تبدأ بمفاوضات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون غدًا في قصر الإيليزيه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشفيات المصرية المصابين من غزة قطاع غزة القدس فلسطين

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