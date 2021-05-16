طلب إحاطة لوزير الزراعة وتحذير من سوق الأسمدة السوداء

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن أزمة توزيع الأسمدة على المزارعين، والتصدى للسوق السوداء، والبت في أزمة ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.

وأوضح محسب، في طلبه الذي تقدم به اليوم الأحد، أن أزمة الأسمدة من الملفات العالقة في قطاع الزراعة، والتي تستوجب وضع أطر عاجلة للحل، على أن تكون هناك حلول جذرية لهذه الأزمة التي تتجدد مع بداية كل محصول؛ خصوصًا في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وضرورة ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع لصالح الفلاح المصري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توزيع الأسمدة على المزارعين لا بد أن يخضع لضوابط واشتراطات صارمة؛ الهدف منها وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال سرعة تفعيل كارت الفلاح في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الزراعة تمثل عصب الاقتصاد المصري.

وشدد عضو البرلمان على ضرورة عقد اجتماع موسع في حضور ممثلين عن كل شركات الأسمدة والمزارعين، ووزارة الزراعة؛ لبحث الأزمة وفي نفس الوقت القضاء على السوق السوداء التي تتسبب في زيادة الأسعار بشكل كبير يرهق كاهل الفلاحين، ويتسبب في خفض هامش الربح للمزارعين.