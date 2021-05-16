حدث في 8 ساعات| بيان مهم بشأن اللقاحات وتفاصيل عاصفة جيومغناطيسية ضربت الأرض

06:43 م الأحد 16 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| بيان مهم بشأن اللقاحات وتفاصيل عاصفة جيومغناطيسية ضربت الأرض

حدث في 8 ساعات

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الأحد أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة الفرنسية، وقمة مصرية / فرنسية غدًا في باريس، والصحة تصدر بيانًا مهمًا بشأن حجز لقاحات كورونا، والجمعية الفلكية بجدة تكشف حدوث عاصفة جيومغناطيسية للأرض.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي

وزارة الصحة هالة زايد فيروس كورونا لقاح كورونا الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الشهر العقاري

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