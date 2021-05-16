حدث في 8 ساعات| بيان مهم بشأن اللقاحات وتفاصيل عاصفة جيومغناطيسية ضربت الأرض

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الأحد أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة الفرنسية، وقمة مصرية / فرنسية غدًا في باريس، والصحة تصدر بيانًا مهمًا بشأن حجز لقاحات كورونا، والجمعية الفلكية بجدة تكشف حدوث عاصفة جيومغناطيسية للأرض.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي