بيان عاجل للحكومة بشأن مشروعات متوقفة في مناطق بمحافظة الجيزة

كتب- نشأت علي:

وجَّه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بيانًا عاجلًا للحكومة، اليوم الأحد، بشأن بعض المشروعات المتوقف العمل بها دون انتهاء على الرغم من مرور وقت كبير على البدء في تنفيذها في العديد من المناطق بحدائق الأهرام وعدد من المناطق بالجيزة.

وأشار النائب إلى أن عددًا كبيرًا من المناطق بها العديد من المشروعات المتوقف العمل بها، وفي حاجة إلى الانتهاء لمصلحة المواطنين.

وأوضح حسين أن أبرز هذه المشروعات على سبيل المثال مشروعات الصرف الصحي أو رصف بعض الطرق؛ خصوصًا الطرق الداخلية والشوارع، وغيرها.

وقال عضو مجلس النواب: نحن مقبلون على انتهاء السنة المالية 2020/ 2021، وأصبح لزامًا على الحكومة حصر كل المشروعات المتوقفة بجميع المحافظات؛ وهذه مسؤولية كل محافظ.

وطالب حسين المحافظين بعرض خطة الانتهاء من كل المشروعات المتوقفة في أسرع وقت ممكن؛ حرصًا على مصالح جميع المواطنين.