بيان عاجل للحكومة بشأن مشروعات متوقفة في مناطق بمحافظة الجيزة

05:59 م الأحد 16 مايو 2021
بيان عاجل للحكومة بشأن مشروعات متوقفة في مناطق بمحافظة الجيزة

الدكتور هشام حسين

كتب- نشأت علي:

وجَّه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بيانًا عاجلًا للحكومة، اليوم الأحد، بشأن بعض المشروعات المتوقف العمل بها دون انتهاء على الرغم من مرور وقت كبير على البدء في تنفيذها في العديد من المناطق بحدائق الأهرام وعدد من المناطق بالجيزة.

وأشار النائب إلى أن عددًا كبيرًا من المناطق بها العديد من المشروعات المتوقف العمل بها، وفي حاجة إلى الانتهاء لمصلحة المواطنين.

وأوضح حسين أن أبرز هذه المشروعات على سبيل المثال مشروعات الصرف الصحي أو رصف بعض الطرق؛ خصوصًا الطرق الداخلية والشوارع، وغيرها.

وقال عضو مجلس النواب: نحن مقبلون على انتهاء السنة المالية 2020/ 2021، وأصبح لزامًا على الحكومة حصر كل المشروعات المتوقفة بجميع المحافظات؛ وهذه مسؤولية كل محافظ.

وطالب حسين المحافظين بعرض خطة الانتهاء من كل المشروعات المتوقفة في أسرع وقت ممكن؛ حرصًا على مصالح جميع المواطنين.

الدكتور هشام حسين مشروعات متوقفة الجيزة مجلس النواب

الخبر التالى:

الأزهر تسلم هدية الرئيس السيسي لأسر شهداء الأطباء بالجامعة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 244520

    عدد المصابين

  • 180577

    عدد المتعافين

  • 14269

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163142091

    عدد المصابين

  • 141433932

    عدد المتعافين

  • 3382455

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وقف التوسع الاستيطاني وحل الدولتين.. رسالة مصر في مجلس الأمن حول فلسطين (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا