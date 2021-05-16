وزير السياحة يعقد لقاءات مع ممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران في السوق العربية

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على مدار اليوم الأحد، عددًا من اللقاءات المهنية المكثفة مع ممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران والفنادق في السوق العربية منها لقاءات مع المدير التنفيذي لشركة طيران الاتحاد، وممثلي شركة فلاي دبي، وسلسلة فنادق هيلتون الشرق الأوسط، وعدد من منظمي الرحلات العربية والدولية من روسيا وشرق أوروبا.

وبحسب بيان اليوم ؤ جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض الوزير، ما قامت به مصر للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية والتي تقوم بتطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، كما سلط الضوء على قيام الوزارة بتنظيم برامج تدريبية متنوعة لتوعية جميع العاملين في قــطاع السياحة حول فيروس كورونا.

و أشار العناني، إلى قيامه ووزيرة الصحة والسكان خلال أيام بالإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين في قطاع السياحة المصري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالأمصال المضادة لفــيروس كورونا.

وأكد العناني، حرص الوزارة على التعاون بـشكل وثـيق مـع شـركـاء المهنة في القطاع مـثل مـنظمي الـرحـلات وشـركـات الـطيران بما يضمن تـقديـم قـيمة مـضافـة مثالية للجميع.

وتحدث الوزير، عن الحوافز التشجيعية التي تقدمها مصر بهـدف دفع حركة السياحة الوافدة لمصر وتـحفيز الـسائحين على زيارة مصر لـقضاء إجـازتـهم المـقبلة، ومنها إطلاق برنامج جديد لتحفيز الطيران، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 15 سنت على الجالون، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر2021.

ولفت الوزير إلى التحسن التدريجي الذي شهده أداء السياحة المصرية منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر في يوليو الماضي وحــتى الآن، حيث اســتقبلت مصر خلال هذه الفترة 3 مليون سائح من أكثر من 20 دولة، مشيراً إلى أن متوسط نسب أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال شهر أبريل 2021 قرب إلى نسبة 50% من متوسط نسبة الأعداد الشهرية من عام 2019 ما يدل على ثقة هذه الدول في المقصد السياحي المصري.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن الوزارة بدأت إطلاق حملة دعائية في السوق العربي منذ بضعة أيام والتي سيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم أيضاً بإطـــلاق حـــملة تـــرويـــجية دولـــية في خـــريـــف هذا العام وسوف تستمر لمدة ثــــلاث ســــنوات بهــــدف جــــذب مزيد من السائحين إلى مصر.

وأضاف أن مصر تقوم خلال الفترة الحالية بالعمل على افـتتاح فـنادق ومـنتجعات سياحية جـديـدة، بالإضافة إلى الـعديـد مـن المـتاحـف الجـديـدة مـثل المـتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أن هناك مدن سياحية كاملة جديدة يتم إنشائها في مصر لتكون مقصداً سياحياً يعمل طوال العام صيفاً وشتاءً مثل مدينة الجلالة على خليج السويس، ومدينة العالمين الجديدة.

وفي سياق متصل، التقى الوزير مع ممثلي الفنادق والشركات السياحية المصرية المشاركة بالمعرض، حيث أكد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري ولا سيما من خلال الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، مشيراً إلى أن التزام الجميع بهذه الضوابط كان سبباً رئيسياً في استمرار وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر منذ استئناف السياحة في يوليو الماضي.

وشارك في حضور بعض هذه اللقاءات السفير أشـرف الـديـب قـنصل مـصر الـعام في دبي، والسيد باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المصري للشئون الدولية والتجارية والإعلام، والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قام اليوم بافتتاح الجناح المصري المشارك في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021، وذلك بحضور أشرف الـديب قنصل مـصر الـعام في دبي.