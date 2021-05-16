متحدث الرئاسة: قمة مصرية - فرنسية غدًا في قصر الإليزيه

05:35 م الأحد 16 مايو 2021
متحدث الرئاسة: قمة مصرية - فرنسية غدًا في قصر الإليزيه

قصر الإليزيه

(مصراوي):

كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عقد قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزيه، صباح غدٍ الاثنين.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات للتليفزيون المصري، أن العلاقات المصرية - الفرنسية، شهدت تطورًا كبيرًا ونقلة نوعية خلال السنوات الماضة، منوهًا إلى وجود 16 شركة فرنسية تعمل داخل مصر في جميع المجالات.

وأشار إلى أن اللقاء سيتناول تعزيز أطر التعاون الثنائي وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مبينًا أن الرئيس سيلتقي كبار المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم وزير المالية الفرنسي.

وكشف السفير بسام راضي، عن مجموعة من اللقاءات التي سيجريها الرئيس السيسي مع بعض رؤساء الدول والحكومات، قائلًا: "جار الترتيب لها"، خاصة لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني، ورؤساء حكومات إسبانيا والبرتغال ولقاءات ثنائية مع بعض الزعماء الأفارقة.

قصر الإليزيه فرنسا باريس السيسي السودان

الخبر التالى:

وزير السياحة يعقد لقاءات مع ممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران في السوق العربية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 244520

    عدد المصابين

  • 180577

    عدد المتعافين

  • 14269

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163142091

    عدد المصابين

  • 141433932

    عدد المتعافين

  • 3382455

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وقف التوسع الاستيطاني وحل الدولتين.. رسالة مصر في مجلس الأمن حول فلسطين (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا