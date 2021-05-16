تصميم فرعوني.. تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك في الملتقى العربي للسياحة والسفر

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الجناح المصري المشارك في النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذ الطابع الفرعوني في تصميمه حيث صمم على شكل صرح معبد فرعوني.

وبحسب بيان اليوم، استخدم في الملتقى بعض التصميمات المستوحاة من بهو المتحف المصري الكبير، كما أنه يتضمن شاشات ثابتة تعرض صور لأنشطة الغوص والحياة البحرية الخلابة التي توجد في أعماق شواطئ البحر الأحمر.

وتبلغ مساحة الـجناح المصري 305 مـتر مربع، ويشارك به 14 جهة عارضة تضم شركة مصر للطيران وعدداً من الفنادق وشركات السياحة المصرية.

ويضم الجناح شاشات عرض ضخمة ومتوسطة الحجم تقوم بتسليط الضوء من خلال بعض الصور والأفلام الدعائية على المقاصد السياحية المصرية وشواطئها الخلابة المشمسة وآثارها الفريدة، إلى جانب إبراز أهم الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها الدولة المصرية بالمطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة الى عرضها لـ"فيلم رحلة سائح في مصر"، ومجموعة من اللقطات والمقاطع المصورة من بعض الأحداث والفعاليات الهامة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة ومنها أهم الاكتشافات الأثرية والمتاحف التي تم افتتاحها مؤخرا مثل متاحف شرم الشيخ والغردقة، وعرض فيلم عن الحدث الاستثنائي الذي تناقلته جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية وهو حدث موكب المومياوات الملكية.

وأبدى زوار الجناح المصري إعجابهم البالغ بتصميم الجناح المصري، واصفين اياه بأنه "تصميم جذاب" حيث يجمع بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.

ويقع الجناح المصري المشارك في المعرض في قاعة الشيخ سعيد ضمن الأجنحة التي تضم أجنحة دول أفريقيا وأوروبا.