تفاصيل الجناح المصري المشارك في الملتقى العربي للسياحة والسفر "ATM 2021" -صور

اتخذ الجناح المصري المشارك في النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021، الذي يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الطابع الفرعوني في تصميمه.

صُمم الجناح المصري على شكل صرح معبد فرعوني، كما اُستخدم فيه بعض التصميمات المستوحاة من بهو المتحف المصري الكبير، كما أنه يتضمن شاشات ثابتة تعرض صورًا لأنشطة الغوص والحياة البحرية الخلابة التي توجد في أعماق شواطئ البحر الأحمر.

وتبلغ مساحة الجناح المـصري 305 أمتار مـربـعة، وتشارك به 14 جــهة عـارضـة تضم شركة "مصر للطيران" وعدداً من الــفنادق وشــركــات الـسـيـاحـة المصرية.

ويضم الجناح شاشات عرض ضخمة ومتوسطة الحجم، تقوم بتسليط الضوء من خلال بعض الصور والأفلام الدعائية على المقاصد السياحية المصرية وشواطئها الخلابة المشمسة وآثارها الفريدة، إلى جانب إبراز أهم الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها الدولة المصرية بالمطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى عرضها فيلم "رحلة سائح في مصر"، ومجموعة من اللقطات والمقاطع المصورة من بعض الأحداث والفعاليات المهمة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة؛ ومنها أهم الاكتشافات الأثرية والمتاحف التي تم افتتاحها مؤخرًا؛ مثل متاحف شرم الشيخ والغردقة، وعرض فيلم عن الحدث الاستثنائي الذي تناقلته جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية؛ وهو حدث موكب المومياوات الملكية.

وأبدى زوار الجناح المصري إعجابهم البالغ بتصميم الجناح المصري، واصفين إياه بأنه "تصميم جذاب"؛ حيث يجمع بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.

ويقع الجناح المصري المشارك في المعرض في قاعة الشيخ سعيد ضمن الأجنحة التي تضم أجنحة دول إفريقيا وأوروبا.