الأعلى للإعلام: بدء المهلة الأخيرة لوسائل الإعلام لتوفيق أوضاعها الأحد المقبل ولمدة أسبوع

كتب- مينا غالي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تخصيص الفترة من الأحد المقبل 23 مايو الجاري حتى 30 من نفس الشهر كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وأوضح المجلس أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة ١٢ ظهرا حتى الساعة ٢ ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو

يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.

وبحسب القانون، يحق لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

وكان المجلس قد قام بتسليم الشهادات للوسائل الإعلامية التي قامت بتوفيق أوضاعها خلال الأسابيع الماضية.