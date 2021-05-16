إذا لم تروى بالماء ستروى بالدم.. الجلاد يبدأ "هو ده الموضوع" بسد النهضة وتاريخ قطع اليد
كتب- مصراوي:
أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، أن قضية سد النهضة الإثيوبي هي قضية وجود وحياة بالنسبة للمصريين، وحذر أديس أبابا قائلا: "مصر في الأرض "مبتهزرش".
وأجاب مجدي الجلاد في الحلقة الأولي من برنامجه "هو ده الموضوع" على السؤال": كيف تقطع مصر الأيادي إذا مس أحد أرضها؟"
ويهتم البرنامج بتحليل الأحداث الجارية عبر 3 زوايا رئيسية هي: "البحث عن التشخيص، والاقتراب من الصورة الحقيقة، والحصول على التفسير لما يجري".
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