إذا لم تروى بالماء ستروى بالدم.. الجلاد يبدأ "هو ده الموضوع" بسد النهضة وتاريخ قطع اليد

كتب- مصراوي:

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، أن قضية سد النهضة الإثيوبي هي قضية وجود وحياة بالنسبة للمصريين، وحذر أديس أبابا قائلا: "مصر في الأرض "مبتهزرش".

وأجاب مجدي الجلاد في الحلقة الأولي من برنامجه "هو ده الموضوع" على السؤال": كيف تقطع مصر الأيادي إذا مس أحد أرضها؟"

ويهتم البرنامج بتحليل الأحداث الجارية عبر 3 زوايا رئيسية هي: "البحث عن التشخيص، والاقتراب من الصورة الحقيقة، والحصول على التفسير لما يجري".