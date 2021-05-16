إذا لم تروى بالماء ستروى بالدم.. الجلاد يبدأ "هو ده الموضوع" بسد النهضة وتاريخ قطع اليد

04:50 م الأحد 16 مايو 2021
إذا لم تروى بالماء ستروى بالدم.. الجلاد يبدأ "هو ده الموضوع" بسد النهضة وتاريخ قطع اليد

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

كتب- مصراوي:

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، أن قضية سد النهضة الإثيوبي هي قضية وجود وحياة بالنسبة للمصريين، وحذر أديس أبابا قائلا: "مصر في الأرض "مبتهزرش".

وأجاب مجدي الجلاد في الحلقة الأولي من برنامجه "هو ده الموضوع" على السؤال": كيف تقطع مصر الأيادي إذا مس أحد أرضها؟"

ويهتم البرنامج بتحليل الأحداث الجارية عبر 3 زوايا رئيسية هي: "البحث عن التشخيص، والاقتراب من الصورة الحقيقة، والحصول على التفسير لما يجري".

مجدي الجلاد مجموعة أونا للصحافة والإعلام سد النهضة أديس أبابا السودان إثيوبيا

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