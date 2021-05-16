البحوث الفلكية يعلن إنشاء محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

كتب يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تعاون علمي قائم مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية لإنشاء عدد من محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

وأضاف القاضي في بيان اليوم، أن إنشاء محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي سوف تعزز من قدرات المعهد في مجال أبحاث الفضاء، ليكون لدينا شبكة محلية لتتبع ذلك الحطام.

وأشار إلى أنه من أجل هدف رصد وتتبع الحطام الفضائي كان المعهد قد أنشأ محطة لرصد الحطام الفضائي في حرم مرصد القطامية الفلكي ويقوم حاليا بإنشاء محطة اخرى في المقر الرئيسي بحلوان.

وتابع: بدأ المعهد في رصد الأقمار الصناعية منذ عام 1957 بعد إطلاق أول مركبة فضائية للاتحاد السوفيتي، حيث كان الرصد بكاميرات بدائية، تتطورت إمكانيات المعهد لإنشاء محطة لرصد الأقمار الصناعية باستخدام أشعة الليزر عام 1981 والتي ما زالت في الخدمة.