الشفق القطبي.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن حدوث عاصفة جيومغناطيسية للأرض

03:26 م الأحد 16 مايو 2021
الشفق القطبي.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف عن حدوث عاصفة جيومغناطيسية للأرض

الجمعية الفلكية بجدة

كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن حدوث حدوث عواصف جيومغناطيسية من الدرجة (G1) صغيرة في 18 و 19 مايو 2021، عندما يصل زوج من الانبعاثات الكتلية الإكليلية (سحب من الغاز المتاين) إلى المجال المغناطيسي لكوكب الأرض.

وقالت الجمعية عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك: غادر الانبعاثان الشمس في أيام متتالية: أحدهما من البقعة الشمسية AR2822 في 13 مايو، والآخر من البقعة الشمسية AR2823 في 14 مايو. ويبدو أن تلك الانبعاثات ضعيفة ومع ذلك، سيتحدان في عاصفة واحدة مع وصولهم في تتابع سريع يوم الثلاثاء المقبل ماسيؤدي لظهور أضواء الشفق القطبي.

الشفق القطبي الجمعية الفلكية عاصفة جيومغناطيسية للأرض كوكب الأرض البقعة الشمسية

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