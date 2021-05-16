ما الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار "موروث" بالشهر العقاري؟ تعرف على التعديلات المقترحة للقانون

03:00 م الأحد 16 مايو 2021
ما الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار "موروث" بالشهر العقاري؟ تعرف على التعديلات المقترحة للقانون

الشهر العقاري المصري

كتب- محمد سامي:

شملت الصياغة المقترحة لقانون الشهر العقاري بعض التعديلات من أجل إنهاء جدل تسجيل عقار "موروث" أو وصل إلى صاحبه عن طريق الإرث.

وشمل التعديل المقترح المادة 49 من القانون الحالي رقم 116 لسنة 1946؛ لتصبح متوافقة مع المادة 22 بعد تعديلها وفقًا للمقترحات الجديدة.

ونص تعديل المادة 49 على: "يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية: الإشهاد الرسمي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث، بالإضافة إلى سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة، على أن يراعي في شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر، وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث، فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.

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