بتفاصيل الواقعة.. "قومي الطفولة": إحباط 5 زيجات لأطفال خلال عيد الفطر

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط 5 حالات زواج لأطفال لم يبلغن السن القانونية، بمحافظتي "الغربية والمنيا"، خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس استقبل تلك الوقائع من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الأطفال وتوفير كافة سبل الدعم لرفع الخطر عنهن.

وقالت "السنباطي" في بيان اليوم، إن الحالة الأولى كانت بمحافظة الغربية حيث عزمت والدة الطفلة "س"، والتي تبلغ من العمر 15 عاما، والمقيمة بالمحلة الكبرى ، بتزويجها قبل بلوغها السن القانونية وذلك أول ايام عيد الفطر المبارك، وعلى الفور تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية والتي قامت ببحث الشكوى والوقوف على الواقعة المقدمة والتي ثبت صحتها وقامت باستدعاء الأم وتم تقديم جلسة مشورة أسرية خاصة بأضرار ومخاطر زواج الأطفال، وفي هذا السياق تم تحرير محضر بالواقعة بمركز المحلة الكبري، ووقعت والدة الطفلة علي تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية

وأوضحت السنباطي أن الواقعة الثانية كانت لطفلة تبلغ من العمر 16 عاما مقيمة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، حيث قامت الجدة للأب بالإبلاغ عبر خط نجدة الطفل وطلب التدخل العاجل تجاه والدة الطفلة "م"، والتي تعتزم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، وتم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية التي قامت ببحث البلاغ و بتبينها صحة الواقعة قامت بتحرير المحضر بمركز المحلة الكبري وتم إستدعاء الأم والخال، وتقديم جلسة مشورة أسرية بأضرار ومخاطر زواج الأطفال، ووقعا علي تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، إلا أنه بمتابعة الطفلة تبين إصرار والدة الطفلة علي إتمام إجراءات زفافها وذلك ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وفي هذا السياق باشرت نيابة مركز المحلة الكبري الجزئية إجراءاتها حيث قامت باستدعاء والدة الطفلة ووقعت إقرار بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية

وأشارت السنباطي إلى أن البلاغ الثالث ورد لخط نجدة الطفل مفاده قيام أسرة الطفلة "ص"، البالغة من العمر 16 عاما، والمقيمة بمركز بسيون قرية صا الحجر محافظة الغربية، باتخاذ إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية وذلك ثالث أيام عيد الفطر، وبالتحقق من صحة الواقعة أفادت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية بصحتها، وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز بسيون بتحرير محضر بمركز بسيون، ووقع والدها إقراراً وتعهداً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، إلا أنه وبمتابعة اللجنة لحالة الطفل لتقديم الدعم اللازم تبين سير والد الطفلة في إتمام إجراءات زفافها في الموعد المحدد، حيث تم إبلاغ نيابة مركز بسيون الجزئية والتي باشرت إجراءاتها، و قامت باستدعاء والد الطفلة ووقع إقرار بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية ووجهت النيابة العامة لمالك قاعة الأفراح أمراً، بعدم التصريح بإقامة حفلات عرس يكون أحد أطرافها طفلاً لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.

وكانت الواقعة الرابعة بشأن قيام والد الطفلة "د" البالغة من العمر 17 عاما، و المقيمة " المنيا – مركز المنيا "، والذي قرر تزويجها قبل بلوغها السن القانونية وذلك ثاني ايام عيد الفطر، حيث تم إحالة البلاغ إلي إحدي الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل 16000 والتي قامت بدورها بفحص البلاغ وتأكدت من صحة الواقعة، وتم استدعاء والد الطفل بمركز شرطة المنيا، ووقع والدها إقرار و تعهداً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.

و كان البلاغ الخامس بشأن قيام المأذون "ع" بتحرير عقد زواج للطفلة "أ"، والتي تبلغ من العمر 16 عام، و المقيمة بمركز ملوي محافظة المنيا، والتي قرر والدها تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، حيث تم إحالة البلاغ إلي إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة مع خط نجدة الطفل والتي قامت بفحص البلاغ وتأكدت من صحة الواقعة، وتم استدعاء والد الطفل بمركز شرطة ملوي، ووقع والدها إقرار تعهداً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر للمستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام ونيابة اسئتناف طنطا "نيابتي مركز المحلة الكبري وبسيون الجزئتين"، ونيابة اسئتناف بني سويف "نيابتي مركز المنيا، وملوي الجزئيتن"، علي سرعة الاستجابة لبلاغات المجلس بشأن حالة تلك الفتيات الأطفال وإصدار قرارها بما يتفق والمصلحة الفضلي لهن. كما توجهت بالشكر أيضا لوزارة الداخلية على الجهود المضنية التي تقدمها لحماية الأطفال.

وأضافت أن المجلس مستمر في التصدي لمثل هذه الممارسات الضارة وانتهاكات الطفولة، وإبلاغ الجهات المعنية عنها، وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات المجلس وهي خط نجدة الطفل (16000) ، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس آب علي الرقم ( 01102121600 ) أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.