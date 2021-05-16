القوى العاملة: رفع تعليق السفر لهذه الفئات خارج السعودية غداً

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المملكة العربية السعودية، رفعت تعليق سفر 3 فئات خارج بلادها بدءاً من الاثنين الموافق 17 مايو الجاري.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى المملكة قررت رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارا من 17 مايو الجاري، وحددت 3 فئات مسموح لها بالسفر وهم:

- المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) كاملتين.

- الفئات التي تلقت جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

- المتعافون من كورونا شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة، ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، والفحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر باستثناء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام.

وألزمت المملكة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، ومراعاة المسافرين للإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلي الدول عالية الخطورة التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع.