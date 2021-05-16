بالتنسيق مع المحليات والشرطة.. "الزراعة": إزالة 95 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية

بالتنسيق مع المحليات والشرطة.. "الزراعة": إزالة 95 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية
كتب- أحمد مسعد:
قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغ 95 حالة، وتتبقى حالتان في محافظة الفيوم تتم إزالتهما الآن، موضحًا أن كل عمليات التعدي تمت إزالتها بالكامل.
وقال إبراهيم، في تصريح خاص أدلي به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن مساحات التعدي لم تصل إلى 3 أفدنة، مشيرًا إلى أنها أقل نسبة تعدٍّ على الأراضي الزراعية.
وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن عمليات إزالة التعدي تتم بالتنسيق بين المحليات والشرطة والزراعة، لافتًا إلى أن تحول المخالفين إلى النيابة العسكرية واحدة من الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات التعدي.
وأشار إبراهيم إلى استمرار حالة الطوارئ إلى غدٍ، وإصدار التقارير وتلقي البلاغات، مضيفًا أن منع التعدي على الأراضي الزراعية إحدى قضايا الأمن القومي.
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