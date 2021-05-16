لجنة من عدة جهات تبلور تعديلات قانون الشهر العقاري قبل إرسالها للنواب

12:55 م الأحد 16 مايو 2021
لجنة من عدة جهات تبلور تعديلات قانون الشهر العقاري قبل إرسالها للنواب

الشهر العقاري المصري

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر خاصة عن أن هناك لجنة تم تشكيلها من عدة جهات؛ لدراسة تعديلات قانون الشهر العقاري، والتي تأتي وفقًا للتوجيهات الرئاسية، خلال شهر فبراير الماضي، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامَين.

كانت التوجيهات الرئاسية حينها تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

ونوهت المصادر بأن اللجنة تضم "الشهر العقاري" ووزارة العدل وعددًا من الخبراء؛ من أجل بلورة وصياغة أفكار تخص التعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب، مع فتح حوار مجتمعي.

وتستخدم اللجنة صياغة مواد وتعديلات لتسهيل إجراءات التسجيل مع الحفاظ على الثروة العقارية، وحل مشكلات التطبيق الفعلي للقانون الحالي.

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