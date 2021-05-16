سيارة نقل حكومية تلقي مخلفات بنهر النيل.. والتنمية المحلية تفسخ التعاقد مع السائق

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، في بيان، إنها فيديو من أحد المواطنين بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، يفيد قيام سائق سيارة تابعة للوحدة المحلية بإلقاء حمولة القمامة والمخلفات على النيل بمنطقة وردان.

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ للتأكد من صحة الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار شعراوي إلى أن الأجهزة المعنية بالوزارة والمحافظة توجهت إلى موقع الشكوى على الطبيعة، وتبين قيام السائق (م.ف.ع) من العاملين بالوحدة المحلية لقرية أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر، بإلقاء مخلفات ردم وقمامة على النيل بالقرب من معدية وردان، بعد ظهر السبت ١٥ مايو ٢٠٢١.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الجيزة أشارت إلى أن هذا السائق يعمل بالأجر اليومي بالوحدة المحلية لقرية أبو غالب، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ حيث تم فسخ التعاقد مع السائق المذكور لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، وتحرير محضر بيئة، وتحويله إلى النيابة للتحقيق، كما تم إيقاف (أ.أ.م) مشرف النظافة بالوحدة المحلية، عن العمل لمدة ٣ أشهر، وتحويله إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وكذا إحالة (ع.أ.ع)، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو غالب، إلى الشؤون القانونية بالمحافظة؛ للتحقيق معه

وأكد شعراوي أن الحكومة ووزاراتها المعنية تطالب المواطنين بالحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة.

وشدد شعراوي على أن جميع العاملين بالمحليات يجب أن يكونوا المثل والقدوة أمام المواطنين وعدم ارتكاب أية مخالفات أو أخطاء، كما أن الوزارة لن تتهاون مع أي عامل بالإدارة المحلية بالمحافظات يقوم بإلقاء مخلفات أو قمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك؛ سواء المحطات الوسيطة أو المقالب أو المدافن الصحية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة لا تملك رفاهية عدم الحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات أو قمامة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبي الترع والمصارف بالمحافظات، وأن هناك تعاوناً بين أجهزة المحليات ووزارتي الري والزراعة في هذا الشأن.

وقال شعراوي إن الوزارات المعنية بالحكومة تقوم بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو نهر النيل، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البيئة في هذا الشأن؛ ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى ١٠ آلاف جنيه والإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة التنبيه على جميع السائقين والعاملين بمنظومة النظافة بتغطية السيارات المحملة بالقمامة؛ منعًا لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة.

وطالب شعراوي المواطنين بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أية سيارات خاصة بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، والتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع"، وإرسال أية شكاوى عن كل الخدمات والملفات الخاصة بالمحليات وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": (اضغط هنا)، والبريد الإلكتروني: Info@mld.gov.eg.