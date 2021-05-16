اليوم.. مصر للطيران تسيّر 62 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

12:14 ص الأحد 16 مايو 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 62 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الأحد، رحلاتها إلى 62 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 6 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها، بمعدل 36 رحلة دولية، و20 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوي، لنقل حوالي 6 آلاف راكب، وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

مصر للطيران رحلات جوية حركة الطيران

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