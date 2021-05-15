بأجور حتى 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة: إتاحة عدد من الوظائف للشباب في هذه المحافظة

(مصراوي):

كشفت وزارة القوى العاملة توفير فرص عمل للشباب الخريجين في شركات القطاع الخاص، برواتب مجزية في محافظة دمياط.

وأشارت القوى العاملة، في بيان لها اليوم السبت، إلى أنه يوجد في دمياط فرص عمل لـ4 بائعين، و2 سائق درجة ثانية، و2 فرد أمن، و6 موظفين إداريين، و2 أمين مخزن، و10 أخصائيين تشغيل، و7 فنيين لحام، و5 فنيين خراطة، و8 فنيين ميكانيكي، و5 فنيين كاوتش، و35 سائقًا (كلارك – لودر – حفار)، و5 فنيين.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة وفرّت 4176 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو 2021.

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

ولفت إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل "وسترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 13 محافظة هي: القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، والبحيرة، ودمياط، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أبريل 2021 في النشرة السابقة وعددها 1213 فرصة عمل.