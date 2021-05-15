​وزير الأوقاف: الدعوة الإلكترونية الوسطية هدف استراتيجي في مواجهة التطرف

10:02 م السبت 15 مايو 2021
​وزير الأوقاف: الدعوة الإلكترونية الوسطية هدف استراتيجي في مواجهة التطرف

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة؛ لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء "السوشيال ميديا" من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب، حيث جرى تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية.

وأضاف أنه جرى إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني، بلغت 16 صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، يُبث خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

وأكد وزير الأوقاف أن شباب الوزارة المتميزين، خاصة خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، لديهم القدرة الفنية والتقنية والعلمية والقدرة الفائقة على تطوير الذات لأنفسهم ومواقع وصفحات وقنوات الوزارة مع الاستفادة بكل جهد مخلص يقدم دعمًا فنيًّا أو معنويًّا لهذه الانطلاقة الكبرى في مجال الدعوة الإلكترونية ، قصد إيجاد بديل دعوي آمن وسطي مستنير لشبابنا وأبنائنا والمجتمع والعالم.

محمد مختار جمعة التطرف وزارة الأوقاف الجماعات المتطرفة

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