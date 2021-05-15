الصحة: انطلاق فرق التواصل المجتمعي في 7 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق فرق التواصل المجتمعي بالوزارة، في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، يومي السبت والأحد، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين، في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تمّ نشر فرق التواصل المجتمعي صباح اليوم بمحافظات (القاهرة، إسكندرية، الفيوم) لتكثيف حملات التوعية الصحية بفيروس كورونا المستجد للمواطنين، لافتًا إلى أنه من المقرر انطلاق الفريق غدًا الأحد في (مدينة رأس البر بمحافظة مياط، ومدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، بالإضافة إلى محافظتي الجيزة وبورسعيد)، حيث تعد تلك المحافظات من أكثر الأماكن التي تشهد تجمعات عائلية من قبل المواطنين في الأعياد والمناسبات الدينية.

وأضاف مجاهد، أنَّ الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظات، حيث تقوم بالمرور على الأسواق العامة، والمقاهي، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، إضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، إضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنَّه يتمّ تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.