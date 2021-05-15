برلماني يطالب بتوفير الاعتمادات المالية لصيانة شبكات مياه الشرب

القاهرة - مصراوي:

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وضع جدول زمنى للانتهاء من تطوير وتجديد شبكات مياه الشرب، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعمل الصيانة الدورية لهذه الشبكات خاصة المتهالكة على مستوى الجمهورية، على أن يراعى ذلك في مشروع الموازنة العامة للعام الجديد.

ولفت في بيان اليوم، شإلى أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير تحت القبة، وذلك نتيجة لاهتمام المواطنين بها، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الاعتمادات لهذه القطاع الخدمي الهام، خاصة وأن عدم صيانة شبكات مياه الشرب ينتج عنه بجانب سوء الخدمة المقدمة زيادة الفاقد من كمية المياه النظيفة، تصل في بعض المناطق لأكثر من 25%، في الوقت الذي تتجه الدولة لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها وذلك من خلال الترشيد وحسن الاستغلال.

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن عملية الصيانة الدورية للشبكات توفر الكثير، بداية من تحسين الخدمة للمواطنين، القضاء على ظاهرة الفاقد من المياه النظيفة، بالإضافة إلى أن هذه الصيانة تطيل من عمر الشبكات وتجعلها تعمل بكامل طاقتها، مما يعنى أن توفير الاعتمادات اللازمة للصيانة ليس رفاهية ولكنه ملف حيوي وهام وبند أساسي على الوزارة أن تنتبه إليه على ألا يترك الأمر لحدوث كارثة في أحد الشبكات تستوجب الصيانة الفورية، متابعا:" نريد وضع خطة نكون فيها فعل وليس رد فعل".

وأشاد النائب عبد الباسط، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمدن الذكية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع الآن فى مختلف المناطق والتي تهدف لجلب مزيد من الاستثمارات وفى نفس الوقت مواجهة الزيادة السكانية التى تمثل خطورة كبيرة على الأمن القومى حيث تنعكس نتائجها على تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، مما يستوجب ضرورة العمل على الأرض لمواجهة هذه الأزمة.

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