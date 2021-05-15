نائب: الموقف المصري بشأن أحداث فلسطين يدعو للفخر

كتب - نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الموقف المصري بشأن ما يحدث في القدس من اعتداءات صارخة يدعو للفخر والاعتزاز، لا سيما في ظل حالة الصمت الدولي أمام الجرائم الإسرائيلية.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أن مصر تثبت للعالم كله أنها أول المهتمين بالقضية الفلسطينية والسعي الدؤوب نحو الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتوقع زين الدين أن تؤتي هذه التحركات المصرية ثمارها لما تتمتع به الدولة المصرية من ثقل أمام المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة تضافر كافة القوى المصرية والعربية والدولية من أجل وقف هذا العدوان الغاشم.

وانتقد عضو مجلس النواب الصمت الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، متسائلا: أين منظمات حقوق الإنسان من الذي يحدث في القدس من قتل وتشريد وترويع للآمنين.

وقال: الأزمة الراهنة في فلسطين كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المنظمات الحقوقية الدولية تكيل بمكيالين ولا تعتمد على حقائق في إطلاق تقاريرها، مؤكدا أنها تعمل وفقا للهوى ولمصالحها.