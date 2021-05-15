"الصحفيين العرب": قوات الاحتلال تشن اعتداءات بربرية على الشعب الفلسطيني
كتب مينا غالي:
قال الاتحاد العام للصحفيين العرب، إن العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته الوحشية والبربرية على الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة دون هوادة.
وأضاف في بيان له اليوم، أن هذه الهجمات البربرية التي تشنها قوات الاحتلال لم تقتصر على الشهداء من الرجال فقط، بل تعدت اعتداءاتها على النساء والأطفال ونتج عنها استشهاد عدد كبير من النساء والأطفال.
وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب إدانته الدامغة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن اعتداءات بربرية لم يسبق لها مثيل ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل الذي تعرض للهجمات المستمرة من جانب الطيران الإسرائيلي وقوات الاحتلال المجرمة التي ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الدولية والإعلامية ومنظمات حقوق الانسان على إدانة هذه الاعمال البربرية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي تسببت في مئات الضحايا والشهداء وكذلك من النساء والأطفال ونزوح اكثر من عشرة الاف فلسطيني من غزة.
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