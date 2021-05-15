معلومات الوزراء ينشر تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية

القاهرة - مصراوي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم إنفوجرافا يسلط فيه الضوء على احتفال العالم في الـ 15 من مايو كلَّ عام باليوم الدولي للأسر، وهذا العام يسلط الاحتفال على آثار التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق رفاهية الأسر حول العالم.

وأوضح المركز أن مصر تشهد حركة تنموية رائدة تستهدف الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها، ليشهد عام 2021 انطلاق "المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية".

وأشار إلى أن المشروع مستهدف تنفيذه على مدار 3 سنوات من 2021 وحتى 2023؛ بهدف ضبط معدلات النمو والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، كل ذلك من خلال 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

