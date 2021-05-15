"التجربة قاسية".. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

12:56 م السبت 15 مايو 2021
"التجربة قاسية".. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

رولا خرسا

كتب- مينا غالى:

كشفت الإعلامية رولا خرسا، عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت خرسا على صفحتها على موقع فيسبوك، السبت: "في يوم كتبت عنه سبحان الله علي الفيسبوك وكأن قلبي كان حاسس أنه حيكون يوم فارق في حياتي، ركبت أوبر لففني مصر كلها.. كان يوم حر نار.. قفل السواق الشبابيك وشغل التكييف.. ورغم كدة العربية كانت فعلا حر.. ساعتين علي ما وصلت مشواري.. أتاري دي كانت بس البداية".

وأضافت: "يبدو والله أعلم أن كان فيه فيروس كورونا معانا.. ونزل معايا.. وتاني يوم تمحور وتمركز وقال لي الكريم خدي.. أنا لسه في التعافي ولسه تعبانة بس حاحكي لكم يومياتي مع الكوفيد اللي عديت بيها من غير نكد وبشوية تفكير لأن التجربة كانت قاسية علي ورغم كدة ألف حمد وشكر لله علي كل شي دائما وأبدا ..أهه حاجة تعوضكم عن المسلسلات اللي خلصت".

رولا خرسا فيروس كورونا فيسبوك شركة أوبر

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