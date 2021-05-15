لو مستلمتش شقتك.. ما المدن المتوفر بها وحدات إسكان اجتماعي ويمكن التحويل إليها؟

12:21 م السبت 15 مايو 2021
لو مستلمتش شقتك.. ما المدن المتوفر بها وحدات إسكان اجتماعي ويمكن التحويل إليها؟

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان من قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك يوم 31 مايو الجارى.

الحاجزون المتاح لهم الاستفادة من الخدمة الجديدة والتحويل هم حاجزي الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب والزرقاء/ تحت الإنشاء" والإعلان التاسع والإعلان الـ11 والإعلان الـ12 والـ13 والإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات التي سيتم التحويل إليها ستكون بنفس السعر دون أي زيادة، على أن يتم التحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات.

ويشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، كما يكون طلب التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني(اضغط هنا) وليس أي وسيلة آخرى وفي المواعيد المقررة.

يتم الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص لخدمة العملاء اضغط هنا، واختيار مركز خدمة المواطنين، ثم التسجيل داخل الموقع عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، واختيار بعد ذلك قسم طلبات، ثم اختيار طلب تعديل حجز وحدة سكنية.

وبعد ذلك يتم اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات، وتحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة بداخلة، ثم الطغط على موافق بعد قراءة الإقرار، واختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها، ثم رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء منه، ويمكن التأكد من تقديم طلب من خلال قائمة الطلبات.

ويمكن معرفة المدن المتاح منها التحويل والمدن والمناطق التي سيتم التحويل لها من خلال الجدول التالي:

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وزارة الإسكان وحدات إسكان اجتماعي عاصم الجزار

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