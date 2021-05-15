التنمية المحلية: تنفيذ 2483 مشروعًا صغيرًا خلال شهر أبريل

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أبريل 2021 في تنفيذ 2484 مشروعاً بقروض تجاوزت 547 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأشار شعراوي، في بيان اليوم، إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 170 ألفاً و262 مشروعا بقروض 18,7 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,3 مليون فرصة عمل.

ووجه اللواء شعراوي، المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بتنظيم دورة تدريبية للعاملين في مشروعك خلال الشهر القادم، موضحا أنه تم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية موجهاً بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولى تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخرى على تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء "مشروعك" طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة.

كما يجرى إعداد دراسة مع بعض الشركات والهيئات المسئولة عن تسويق المنتجات المصرية إلكترونياً لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" ، لافتاً إلى الاتفاق مع بعض الجامعات لعمل ندوات توعية للشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم.

وأوضح اللواء شعراوي، أنه تم توجيه القائمين على إدارة "مشروعك" بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلى توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي د، أن الوزارة قامت باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التأثير السلبي المباشر لجائحة كورونا على مستوى الإقراض والتمويل بصفة عامة منها الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستفادة عملاء مشروعك من العائد الميسر الذي يقدمة الجهاز والتنسيق بين البنوك المشاركة والمستفدين من "مشروعك" للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط سداد القروض لمدة 6 أشهر وذلك بناء على رغبة العميل من عدمه مع تكثيف الاجتماعات مع البنوك بالفيديو كونفرانس لاستعجال القرارات الائتمانية الخاصة بملفات عملاء "مشروعك" المتوجدة بالبنوك خلال فترة الكورونا وكان لهذا الإجراءات مردود إيجابي على المستفيدين من "مشروعك".

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