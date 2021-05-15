البحث العلمي تطلق أكبر مسابقة للشركات الناشئة بمصر

القاهرة - أ ش أ:

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، "مسابقة تنمية وتطوير الشركات الناشئة" ضمن أنشطة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال في مصر والممول من خلال منحة صندوق ائتمان المانحين متعدد البلدان وبرنامج الشراكة الدانماركية العربية والذي يمر بمرحلة انتقالية من خلال بنك التنمية الإفريقي.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، في تصريح اليوم السبت، إن مسابقة الشركات الناشئة تعد الأكبر من نوعها في مصر حيث يبلغ إجمالى تمويلها 981 ألف يورو، وتهدف إلى اختيار أفضل الشركات الناشئة في مجالات البيئة النظيفة والخضراء، الأعمال الزراعية، الحرف اليدوية، الفنون، التعليم، الصحة، ومنصات إلكترونية، وأضاف أن المسابقة تتيح للشركات الفائزة الفرصة للنجاح وتسريع النمو من خلال تقديم دعم مالي يصل إلى 51 ألف يورو لكل شركة.

وأوضح صقر، أن الأكاديمية تمول العديد من البرامج التي تدعم ريادة الأعمال وتقدم خدمات مالية وفنية للشركات الناشئة القائمة على أفكار مبتكرة وتقديم حلول لتحديات تواجه المجتمع وتسهم في بناء الاقتصاد مثل "نوادي ريادة الأعمال" ، "الحاضنات التكنولوجية انطلاق" ، و"مسرع الأعمال 101"، حيث بلغ أعداد الشركات الناشئة التي تم احتضانها نحو 200 شركة حقق بعضها نموا في الإيرادات تخطى نسبة 500%.

من جانبها .. أشارت شيماء هلال المدير التنفيذي لبرنامج تنمية وتطوير، إلى أن طلبات التقدم للمسابقة تقبل عبر البريد الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية اعتبارا من اليوم وحتى 29 مايو الحالي، وسيتم تحكيم الطلبات من خلال المرحلة الأولى لتأهيل نحو 50 فريقا مما ينطبق عليها الشروط للمرحلة النهائية والتي تقدم خلالها الشركات المتنافسة عروضا تقديمية أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين لاختيار أفضل 16 شركة التي ستفوز بالمنحة.